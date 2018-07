Michel Cymes avertit : "Il ne faut pas faire n'importe quoi avec une ordonnance"

publié le 29/11/2017 à 11:39

On ne peut pas faire tout et n'importe quoi avec une ordonnance. Malheureusement, tout le monde ne l'a pas compris. On a tous déjà vu un client mécontent pousser des hurlements dans une pharmacie, au prétexte qu'on ne lui a pas donné les médicaments qu'il demandait. Mais quand ça arrive, c'est qu'il y a une raison : l'ordonnance n'est pas valide. Rappelons qu'une ordonnance est valable trois mois.



De plus, elle doit impérativement comporter la posologie, la durée du traitement, ainsi que les identités du patient et du professionnel de santé qui la délivre. Ce dernier doit aussi la signer et la dater du jour de la consultation. Tout cela bien sûr, les pharmaciens le savent. Inutile donc de faire un scandale dans la boutique si vous êtes en tort.

Les médecins ne sont pas les seuls à pouvoir prescrire des médicaments. Les dentistes, les sages-femmes et les vétérinaires ont aussi le droit de rédiger des ordonnances. Mais attention, ils ne peuvent le faire que dans le cadre de leurs activités respectives.



Quid du renouvellement ?

Une ordonnance n'est pas par définition renouvelable. Cela fait partie de la panoplie de ceux qui essaient de tordre le bras des pharmaciens en leur disant : "Mais regardez, ce médicament je le connais, on m'en a déjà prescrit". Désolé, mais non ! Une ordonnance n'est renouvelable qu'à partir du moment où le médecin l'a précisé. C'est en général écrit dessus en toutes lettres : "A renouveler une fois" ou "À renouveler deux fois". Si vous en voulez plus, vous reprenez rendez-vous chez votre médecin traitant.



La loi attend au tournant ceux qui ne respecteraient pas la règle et qui auraient la mauvaise idée de falsifier ou de fabriquer eux-mêmes des ordonnances. Ils risquent au mieux une amende, et au pire entre six mois et un an de prison.



Une écriture parfois proche des hiéroglyphes

J'en profite pour préciser que c'est parfois le médecin qui se prend une amende, alors qu'il a rédigé une ordonnance en toute bonne foi. Cela m'est semble-t-il déjà arrivé au Québec. L'ordonnance du médecin était illisible. Là il y a un problème : parfois il faut s'appeler Champollion pour déchiffrer le papier.



L'amour des médecins pour les hiéroglyphes vient de nos années estudiantines. Pendant dix ans, on nous a demandé de prendre des notes à 2.000 à l'heure pour gagner du temps. L'informatisation réglera sans doute le problème un jour. En attendant, il faudrait presque, après ces longues études, qu'on retourne à l'école au cours préparatoire pour réapprendre les pleins et les déliés.