Michel Cymes nous dit pourquoi fermer les yeux aide à mieux se souvenir

publié le 24/11/2017 à 10:34

Il arrive fréquemment qu'on se demande où on a bien pu fourrer les clés de la voiture, le téléphone portable ou la dernière facture d'électricité qu'il faut payer en catastrophe sous peine de pénalités. Et alors là, c'est parti pour la corrida ! On court dans tous les sens, on s'agite, on accuse les autres. Jusqu'au moment où on se calme, on ferme les yeux et on tente de faire un effort de mémoire. "Voyons, voyons, c'était quand la dernière fois que je l'ai eue en mains et dans quelle pièce je me trouvais ?"



C'est une démarche utile. Car lorsque vous fermez les yeux, la zone du cerveau qui est dédiée à la vision se met en mode repos. Elle n'est plus sollicitée. Elle peut donc se consacrer à 100% à ce qui vous préoccupe, à savoir revoir, fût-ce de manière virtuelle, dans vos souvenirs l'endroit où vous vous trouviez lorsque vous avez posé l'objet que vous recherchez.



Meilleure mémorisation les yeux fermés

Pour aboutir à ces conclusions, des expériences ont été menées. On a réuni près de deux cents personnes, auxquelles on a diffusé le film d'un cambriolage. Ensuite, on leur a demandé de raconter ce qu'elles avaient vu. Mais attention, la moitié du groupe devait répondre en gardant les yeux ouverts, et l'autre moitié devait répondre en gardant les yeux fermés. Cela n'a pas loupé : ceux qui avaient les yeux fermés ont vu les choses avec plus de précision que les autres. Ils ont totalisé 23% de bonnes réponses en plus par rapport à l'autre groupe.



Je sais que le scientifique britannique, auteur de cette étude, avait l'ambition de vendre sa technique de mémorisation à la police pour l'aider dans ses enquêtes. On voit bien combien cela pourrait être utile pour visualiser a posteriori une scène de crime ou une scène de vol.



Dites à haute voix ce que vous faites

Cela dit, s'il s'agit juste de retrouver votre portable parce que vous avez tendance à l'égarer, j'ai un truc plus simple, mais qui fonctionne systématiquement. Lorsque vous le poser quelque part, dites-le à haute voix : "Je pose mon téléphone sur la table de la cuisine". Ou encore "Je pose les clés de la maison sur la console de l'entrée".



Ce faisant, vous sollicitez votre mémoire auditive. Je vous promets que dès l'instant où vous vous demanderez où vous avez posé ce satané téléphone ou ce trousseau de clés, la phrase que vous avez prononcée résonnera en vous et vous indiquera immédiatement où trouver ce que vous cherchez.