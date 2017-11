Michel Cymes évoque les gestes simples pour lutter contre les verrues

publié le 23/11/2017 à 13:37

On doit les verrues à un certain type de papillomavirus. Ils profitent d'une petite plaie pour se loger dans les cellules de l'épiderme. Comme ils ont tendance à se multiplier de manière excessive, cela donne cette petite excroissance de la peau assez peu ragoûtante. Certaines verrues sont arrondies, d'autres sont planes, d'autres encore son filiformes. Elles peuvent apparaître un peu partout sur le corps (les doigts, la paume de la main, le visage, le dos, les jambes ou les pieds). Bref, elles sont partout chez elles.



Que faire quand on a une verrue ? D'abord, il y a des choses à ne pas faire. N'essayez jamais de mordiller, de gratter ou de manipuler une verrue. Cela ne sert à rien, sinon à aggraver les choses. Dans ce cas-là, le virus se dissémine. Vous pouvez en revanche entourer la verrue d'un sparadrap. Vous laissez les choses en l'état pendant quelques jours : cela permet, en quelque sorte, d'isoler la verrue. Le papillomavirus n'aime pas trop ce genre d'occlusion.

Plusieurs traitements existent contre les verrues. Il y a la méthode bulldozer : la chirurgie. Elle est réservée aux verrues les plus récalcitrantes. Sinon on peut brûler une verrue avec de l'azote liquide, on peut la détruire au laser ou (quand on a l'habitude) utiliser des produits à base d'acide salicylique.



Les verrues sont contagieuses

Je vous conseille de consulter un dermatologue, notamment en cas de saignement, de changement de couleur ou d'ulcération (si la peau est profondément atteinte). L'avantage du dermatologue est qu'il permet de confirmer ou d'infirmer le diagnostic. Dans certains cas, on croit avoir affaire à une verrue alors que ce n'est pas le cas.



Les verrues sont contagieuses. La contagion se fait par contact direct mais aussi indirect. Si vous touchez les chaussures, les chaussettes ou le linge de toilette d'une personne ayant des verrues, vous risquez vous aussi de faire partie du club. Même chose avec les surfaces contamines. Pensez à vous laver les mains régulièrement, surtout si vous avez été amené à toucher la verrue du petit.



Au club de sport, évitez de vous balader pieds nus dans les vestiaire. Et une fois douché, prenez soin de bien vous sécher les pieds. Car le papillomavirus adore les milieux humides.