Météo en France : à partir de quand les températures vont remonter ?

Partout en France, ce mois de mai a été placé sous le signe de la grisaille, avec des températures fraîches pour la saison. Cette semaine du lundi 15 mai est même marquée par une anomalie froide particulièrement marquée sur le bassin méditerranéen avec des températures 3 degrés en dessous des normales de saison, selon La Chaîne Météo.

Aussi, la matinée du mardi 16 mai a été la plus fraîche, pour cette date, depuis 1987, avec quelques gelées blanches en Normandie et de la neige dans les Pyrénées. En cause : la présence d'un anticyclone sur l'Atlantique Nord accompagné de vents qui drainent de l'air d'origine polaire.

Une anomalie qui devrait toutefois s'estomper dès vendredi 19 mai dans le nord du pays, selon les prévisions de Météo France, avec des températures qui s'annoncent en hausse. Le thermomètre devrait, de cette façon, grimper partout en France ce week-end - malgré un risque de pluie dans le quart sud-est - pour retrouver des normales de saison dès la semaine prochaine.

La Chaîne Météo affirme ainsi que "la dernière décade de mai devrait être plus proche des normales de saison, voire supérieure", mais les prévisions doivent encore être affinées. L'heure n'est donc pas, encore, au maillot de bain !



