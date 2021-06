publié le 03/06/2021 à 18:27

Mer, lac, piscine, rivière... Chaque été, la noyade est un fléau, elle tue tous les ans près de 1.000 personnes en France. Pour lutter contre le phénomène, des opérations de sensibilisation se multiplient sur les plages et une journée nationale de prévention des noyades a été mise en place. Elle a lieu pour la deuxième fois ce jeudi 3 juin.

Même si elles semblent évidentes il y a des bases à respecter pour éviter tout risque. "On ne doit pas sauter dans l'eau sans s'être préalablement mouillé", rappelle Hervé Duchemin, président de la société nationale des sauveteurs en mer (SNSM) à La Londe-les-Maures. Il faut "vérifier que son organisme est en situation d'acception de la situation dans laquelle il va se mettre". En clair, on se mouille la nuque, on rentre dans l'eau progressivement et on profite. Par ailleurs, il est déconseillé de boire de l'alcool avant la baignade, ou de s'exposer excessivement au soleil.

Sur la plage, il faut toujours rester vigilant aux drapeaux de baignade qui indiquent la dangerosité actuelle de la baignade : du vert pour l'absence de danger particulier au rouge pour l'interdiction, en passant par l'orange qui indique une baignade dangereuse mais surveillée.

Les drapeaux de baignade Crédit : Ministère des Sports

Attention également dans les piscines

Les risques sont aussi nombreux à la piscine. Pour les bassins creusés, la réglementation impose la mise en place d'un système de sécurité : l'alarme, la barrière de protection, la couverture de sécurité (type volet roulant ou bâche) et l'abri piscine, comme une véranda placée au-dessus du bassin.

En revanche, les piscines posées sur le sol, gonflables ou démontables ne sont pas concernées. Dans ce cas, soyez encore plus vigilant.