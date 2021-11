MeeTooPolitique : vif échange entre Raphaëlle Rémy-Leleu et Stéphane Simon

"On en a marre d'avoir à se battre pour avoir le droit de défendre nos idées en étant en sécurité dans nos partis". Près de 300 femmes politiques de gauche ont signé une tribune publiée ce lundi dans les colonnes du Monde afin d'"écarter les auteurs de violences sexuelles et sexistes" de la vie politique.

"Le problème c'est que le monde politique, qui a connu beaucoup de rebondissements, (…) ne tire pas de leçons. On a l'impression de devoir toujours faire la même chose", dénonce la conseillère de Paris, Raphaëlle Rémy-Leleu, invitée sur RTL.

"Je n'ai pas beaucoup de goût pour la justice des réseaux sociaux et personnellement le naming et shaming comme on en voit beaucoup dans ces affaires MeToo, moi j'appelle ça de l'incitation à la délation", rétorque le journaliste Stéphane Simon. "Il n'y a pas de nom", se défend Raphaëlle Rémy-Leleu qui affirme que cette tribune a pour vocation de lutter "contre les violences sexistes et sexuelles".