publié le 26/07/2018

À 30 kilomètres de Verdun, cette calme colline des Éparges, qui s'avance des côtes de Meuse, va engloutir 12.000 hommes. Pour des résultats quasiment nuls. Un combattant survivra à ce massacre, malgré trois balles au flanc gauche qui le laisseront invalides : Maurice Genevoix, l'écrivain des fleuves, des arbres, des lièvres et des chouettes.



Après sept mois de soins intensifs et de convalescence, il écrira le plus magnifique des témoignages littéraires de la Grande Guerre, Ceux de 14. On lit dans ses pages que ce conflit change en 1915, quand est déclenché la grande offensive du 17 février.

L'écrivain reviendra souvent aux Éparges, jusqu'à sa mort en 1980. Depuis 2015, l'Académicien y habite définitivement, figé dans sa jeunesse de militaire.

"Ceux de 14", de Maurice Genevoix Crédit : DR

Cent ans après, les arbres, les herbes, les champs, les brumes du matin, le ruisseau au bas du village, le gibier et les oiseaux, tout a repris sa place. Un hommage peut-être au plus délicat portraitiste de la nature. Comme un antidote au souvenir effrayant de cette guerre qui ne le quittera jamais.