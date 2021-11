Martinique : des policiers et des pompiers cibles de tirs d'armes à feu

Des forces de l'ordre et des pompiers ont été à plusieurs reprises pris pour cibles par des tirs d'arme à feu dans la nuit de lundi à mardi à Fort-de-France sans faire de blessés, a indiqué à l'AFP la Sécurité publique.

Alors que les violences se poursuivent dans la Guadeloupe voisine en proie à une contestation sociale liée à l'obligation vaccinale contre la Covid-19, d'importants barrages bloquaient mardi, comme la veille, les principaux axes routiers de Martinique, après l'appel d'une intersyndicale à la grève générale.

Cette grève a plusieurs revendications : la fin de l'obligation vaccinale et des suspensions pour les soignants, mais aussi la hausse des salaires et des minima sociaux et la baisse des prix des carburants et du gaz.

Les syndicats demandent également la prise en charge totale des tests de chlordéconémie, maladie liée au chlordécone, ce pesticide largement utilisé dans les champs de banane entre 1972 et 1993, et suspecté d'être responsable de nombreuses maladies comme le cancer de la prostate.