Marseille : peut-on vraiment trouver dix offres d’emploi sur le Vieux-Port, comme l'affirme Emmanuel Macron ?

C'est une phrase qui a fait parler. Ce lundi 26 juin, Emmanuel Macron a affirmé à une mère de famille : "Je fais le tour du Vieux-Port ce soir avec vous, je suis sûr qu’il y a dix offres d’emploi". Ainsi, RTL a vérifié si le chef de l'État disait vrai. En trois heures, ce mardi matin, quatorze offres d'emploi étaient disponibles, principalement dans l'hôtellerie et dans la restauration, des temps pleins pour la plupart.

Ainsi, dans un restaurant italien, deux ou trois personnes sont recherchées : "Un serveur, un cuisinier et un plongeur". Pour le plongeur par exemple, "il faut juste l'envie de travailler. C'est un peu plus du Smic, en CDI". Puis dans une chaîne de restauration rapide, "deux jobs d'agents polyvalents en restauration, pour des contrats de 20 à 25 heures, pour l'été, voire l'année."

Les hôtels recherchent également du personnel : "Ça va être à la réception, au service du petit-déjeuner. C'est le Smic hôtelier avec 39 heures, avec quelques avantages comme la mutuelle ou la prise en charge des transports".

Des recherches en permanence

La plupart des établissements recherchent tout le temps du monde. En effet, le turnover est très important, comme l'explique Frédéric, qui tient une brasserie : "Depuis le début de l'année, nous avons eu quatre postes à pourvoir, nous avons eu onze entrées et neuf sorties. C'est-à-dire que onze personnes ont tenu, en moyenne, entre un jour et demi et deux jours." Parfois, pourtant, ces métiers sont assez bien rémunérés.

Par contre, tous disent que ce sont des métiers compliqués, et parfois ce sont les établissements qui refusent des candidats, comme l'explique Simon, serveur : "Le problème, c'est qu'ils se présentent en jogging, baskets, presque les écouteurs aux oreilles, sans CV. Donc forcément, ces gens-là, on leur dit qu'on ne recherche pas."

Tous les patrons rencontrés le disent, ils ne mettent pas forcément des pancartes devant leurs établissements, mais il ne faut pas hésiter à pousser la porte : "On demande des gens qui ont de la motivation, le sourire, tout simplement.



