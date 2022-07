Marseille : le premier restaurant en prison accessible au public va ouvrir aux Baumettes

Et si vous alliez déjeuner en prison ? Dans la cité phocéenne, ce sera bientôt possible.

En octobre prochain, "Les Beaux Mets", une table semi-gastronomique entièrement gérée par des détenus pour une clientèle extérieure va ouvrir au cœur de la prison des Baumettes.

Les clients seront accueillis dans un bâtiment de ce site historique où se trouvaient autrefois des bureaux, au cœur du quartier des femmes. Un restaurant moderne, avec un décor agréable, doté d’une salle de 100 m2, qui aura une capacité de 44 couverts.



C’est après avoir visité des restaurants tenus par des détenus, notamment à Milan et à Londres, que l’administration pénitentiaire a voulu tenter l’expérience dans l’enceinte des Baumettes. Pour mener à bien le projet, elle a noué un partenariat avec l’association Festin. "Nous voulons ouvrir au public qui souvent, par méconnaissance, a une image de la prison qui ne correspond pas à la réalité", a confié Christine Charbonnier, secrétaire générale de la direction interrégionale des services pénitentiaires de Marseille, à nos confrères de 20 Minutes. "On veut déconstruire l’image que la société civile peut avoir des détenus. Une personne détenue peut évoluer et l’objectif que l’on a, c’est qu’elle trouve à la sortie une place dans la société."

L'objectif : faciliter la réinsertion des détenus en fin de peine en les formant aux métiers de la restauration, un secteur qui est cruellement en recherche de main-d’œuvre. Tous les ans, une quarantaine de détenus travailleront sous l’égide de la cheffe Sandrine Sollier, accompagnée par deux autres professionnels de la restauration. Une conseillère en insertion professionnelle sera également présente pour ce projet.

Des consignes à respecter avant d'aller déjeuner

Les clients seront accueillis uniquement les midis, du lundi au vendredi. Ils devront obligatoirement être majeurs. Mais pour venir y déjeuner, il y aura évidemment quelques règles à respecter. Il faudra réserver sa table 72h à l’avance, sur un site dédiée. Les pièces d’identité et les casiers judiciaires seront contrôlés, pour autoriser l’entrée. Il faudra aussi passer par la fouille et laisser ses affaires dans un casier avant de passer le portique de sécurité : les téléphones portables, les objets électroniques et la monnaie devront y rester le temps du repas, où l’alcool est d’ailleurs interdit.

De la cuisine méditerranéenne au menu

Au menu, les clients pourront déguster des plats issus de la cuisine méditerranéenne, agrémentée d’herbes et autres condiments cultivés dans le potager des Baumettes. Le poisson y aura une place de choix. "On pense notamment à un carpaccio de Saint-Jacques et grenade, à du filet de Saint-Pierre, ou encore un craquant aux graines de pavot", énumère Sandrine Sollier à 20 Minutes. Le restaurant "Les Beaux Mets" proposera ainsi trois entrées, trois plats et trois desserts qui changeront tous les six mois.

