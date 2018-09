publié le 24/09/2018 à 11:43

"Marcel Campion (...) a assimilé l'homosexualité à la perversité", s'est indignée l'association SOS Homophobie, en réaction à des déclarations faites par le forain, captées dans une vidéo en janvier et publiées dans le Journal du dimanche. Dans cette vidéo, l'adversaire de la maire socialiste de Paris Anne Hidalgo s'en prend violemment à l'ancien premier adjoint de Paris, Bruno Julliard, qui a annoncé qui allait lui aussi porter plainte.



"Comme il était un peu de la jaquette, il a rencontré (l'ancien maire de Paris, Bertrand) Delanoë, ils ont fait leur folie ensemble et paf, il est le premier adjoint. Et avec Anne Hidalgo, il est super parce qu'en même temps, il lui a amené tous les homos de la terre. C'est-à-dire que toute la ville maintenant est gouvernée par les homos", a déclaré M. Campion lors de cette réunion qui a eu lieu, selon le JDD, le 27 janvier à Saint-Ouen (Seine-Saint-Denis).

"Moi, j'ai rien contre les homos, d'habitude je dis 'les pédés'. Mais on m'a dit hier qu'il fallait plus que je dise ça. Donc je ne dis plus 'les pédés'. J'ai rien contre eux, sauf qu'ils sont un peu pervers", a ajouté le forain de 78 ans. Marcel Campion a ensuite assuré qu'il était "tout sauf un homophobe". L'association catholique a décidé de porter plainte contre le forain.

Jean-Marie Andrès également dans le collimateur

SOS Homophobie compte également porter plainte contre Jean-Marie Andrès, président de la Confédération nationale des associations familiales catholiques (CNAFC). Lors de l'université d'été de la Manif pour tous, organisée ce week-end, M. Andrès a déclaré au sujet de l'extension de la procréation médicalement assistée (PMA) aux couples de femmes et aux femmes seules : "Nous devons être sérieux, le problème, c'est pas que les pédés". Les propos de Marcel Campion et Jean-Marie Andrès "contribuent à cultiver les préjugés et les insultes envers les homosexuels", s'insurge SOS Homophobie.



Par ailleurs, le Comité d'éthique consultatif national d'éthique (CCNE) doit rendre son avis sur les grands thèmes attendus dans la prochaine loi de bioéthique, dont l'extension de la PMA aux femmes seules et aux couples de femmes.