Manifestation des soignants : oui, la femme interpellée mardi est bien une infirmière

publié le 18/06/2020 à 11:17

La femme interpellée mardi 16 juin lors de manifestation des soignants à Paris est-elle vraiment une infirmière ? C'est la vidéo polémique de la semaine avec une femme en blouse blanche violemment arrêtée par les forces de l'ordre en fin de manifestation. Tirée par les cheveux, le visage en sang, elle réclame sa ventoline aux CRS qui l'empoignent.

Plus tard, une autre vidéo est diffusée sur les réseaux sociaux, des images captées par BFMTV. On y voit la même personne jeter des projectiles sur les forces de l'ordre, un masque chirurgical sur le nez. L'affaire devient alors politique et droite et gauche affirment leurs positions sur la personne identifiée et répondant au nom de Farida C.

D'un coup, comme une champignonnière apparaissant après une pluie d'intoxs, une rumeur fait son apparition. Farida C. ne serait pas une infirmière. Des tweets par centaines se multiplient avec certains qui assurent qu'elle fait partie du personnel d'entretien, d'autres que c'est une manipulatrice ou encore qu'elle est employée par La France insoumise. La raison de ces soupçons : une carte pendue autour de son cou de couleur saumon. On l'aperçoit très distinctement sur la vidéo de l'interpellation.

Farida C. est infirmière depuis 8 ans

Il s'agit d'une carte CPE, une carte de personnel d'établissement destinée le plus souvent au personnel administratif des hôpitaux. La carte des professionnels de santé est quant à elle en bleu. En une journée, de nombreux internautes se sont découverts spécialistes en cartes d'hôpitaux, oubliant qu'il peut y avoir des spécificités.

D'autres images apportent la preuve que cette personne est bien infirmière. Comme l'explique le journal Libération, il faut regarder la vidéo diffusée mardi en direct par le média en ligne Brut. Là on se rend compte qu'il n'y a pas un, mais deux badges : un saumon et un autre bleu. La CGT du Val-de-Marne a rapidement communiqué sur l'identité professionnelle de Farida C. et confirme au journal qu'elle est infirmière depuis 8 ans. Elle travaille actuellement au service gériatrique de l'hôpital Paul-Brousse à Villejuif, dans le Val-de-Marne.

Elle est depuis un an aussi cadre hospitalière, c'est-à-dire qu'elle a en charge une équipe d'une dizaine de personnes. Elle se signalait aussi comme infirmière dans une pétition intitulée "Appel pour des états généraux de l'hôpital public" publiée par le Journal du Dimanche en septembre dernier.

Double badge car elle est à la fois cadre et infirmière

Mais alors pourquoi cette infirmière a-t-elle deux badges ? Libération a contacté sa famille qui explique que ce double badge lui a été attribué car elle est à la fois cadre et infirmière et a ainsi deux accès. Donc oui, Farida C. est bien une infirmière contrairement à la rumeur qui a circulé.

Certains messages annonçaient après son arrestation que l'infirmière était proche des Insoumis, et même ancienne candidate du parti de Jean-Luc Mélenchon puisque beaucoup se sont emballés après le soutien de beaucoup d'élus insoumis le soir de son interpellation devant le commissariat du VIIe arrondissement de Paris.

Non, il ne s'agit pas de Farida Amrani

D'autres assuraient même qu'il s'agissait de Farida Amrani, ancienne candidate aux législatives pour La France insoumise dans la circonscription de Manuel Valls en Essonne en 2017, puis 2018. Rien à voir en réalité, la seule similitude est que les deux femmes s'appellent Farida. La rumeur est pourtant lancée.



Farida C. sera jugée en septembre pour outrage, rébellion et violence sur personne dépositaire de l'autorité publique. Ce jour-là, elle pourra bien décliner comme profession "infirmière".