Manche : une jeune femme lance un appel à l'aide après la mort de sa mère

publié le 01/10/2020 à 16:18

Depuis le décès de sa mère, renversée par un jeune automobiliste en décembre dernier à Portbail dans la Manche, la vie de Morgane n’est plus celle d’une jeune femme de 21 ans. Aujourd’hui, elle se retrouve cheffe de famille, et doit s’occuper seule de ses deux jeunes sœurs de 17 et 19 ans.

À cette tâche, se rajoutent les nombreuses factures laissées par sa mère, les loyers impayés, le remboursement d’un dossier de surendettement et les frais d’obsèques. Au total près de 10.000 euros de dettes que la jeune femme doit assumer malgré son petit salaire.

Sous les conseils de ses amis, Morgane vient de lancer une cagnotte solidaire sur internet pour sortir de cette impasse. "La situation est vraiment compliquée. Je ne veux pas faire pitié, ce n’est pas mon but, mais là, au bout d’un moment, je me rends compte que j’arrive dans une situation d’urgence. Et il faut que je paie tout cela pour être tranquille, penser à moi et souffler un peu", témoigne la jeune femme.

Renversée par une voiture en traversant une route

En quelques semaines, Morgane, propulsée dans un monde d’adulte, n’a pas encore pris le temps de faire le deuil de Gwenaëlle sa mère, morte à 40 ans. Cette dernière avait été renversée par une voiture le vendredi 13 décembre 2019, alors qu’elle traversait la route, à Portbail dans la Manche.

Plongée dans le coma, elle est décédée jeudi 2 janvier laissant derrière elle trois jeunes filles : Lolita 17 ans, Siana 19 ans et Morgane 21 ans. Le conducteur de la voiture est quant à lui dans l’attente d’une décision du parquet sur les suites judiciaires de cet accident.