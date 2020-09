publié le 29/09/2020 à 19:52

Alexandre Mazereeuw, un homme âgé de 25 ans, a été condamné, lundi 28 septembre, à quatre ans de prison ferme pour agressions sexuelles sur mineurs et pour corruption de mineurs. Ancien animateur périscolaire dans des écoles et clubs sportifs de Lambersart (Nord), non loin de Lille, le mis en cause était accusé d'avoir agressé sexuellement 11 garçons âgés de 11 à 17 ans entre 2013 et 2020.

En raison du "caractère répété de ses actes", la 5e chambre correctionnelle de Lille "a qualifié l'ancien animateur périscolaire de 'prédateur sexuel'", rapporte BFMTV. D’après les informations de La Voix du Nord, parmi les victimes, deux jeunes garçons avaient rapporté des attouchements sexuels. Par ailleurs, Alexandre Mazereeuw avait proposé à toutes ses victimes des échanges de photos à caractère sexuel.

Connu des services judiciaires depuis 2011

Une plainte déposée par un adolescent de 17 ans contre l'animateur, en juin 2020, pour des gestes déplacés avait permis aux enquêteurs de découvrir les autres victimes d'Alexandre Mazereeuw. Ce dernier avait été convoqué par la justice dès 2011 pour détention de photos pédopornographiques. Plusieurs plaintes déposées à son encontre avaient entraîné son placement sous contrôle judiciaire à partir de 2017.

Lors du procès, la justice a interdit au prévenu de "revenir à Lambersart, ou d’entrer en contact avec ses victimes", détaille-t-on dans les colonnes de Ouest-France, au risque d'écoper d'une année de prison supplémentaire. Menace qui n'aura pas empêché le mis en cause de se rendre lundi devant le domicile de l'un des plaignants, avant l'issue du verdict. Il a également envoyé des messages "culpabilisateurs" à plusieurs mineurs de Lambersart.

Mardi, Alexandre Mazereeuw a été interpellé puis incarcéré : Il sera suivi psychologiquement une fois sa peine de prison effectuée.