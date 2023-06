Maltraitance animale : la fondatrice de Peta lègue son foie à Emmanuel Macron

C'est un acte symbolique, mais fort, contre la maltraitante animale. La fondatrice de Peta, association de protection des animaux, a décidé sur son testament de léguer son foie au président français Emmanuel Macron. Dans les faits, après la mort d'Ingrid Newkirk, le chef de l'État héritera du foie de la militante pour la cause animale, en protestation contre la production de foie gras en France.

"C'est un produit qui est si cruel, si symbolique de la cruauté envers les animaux, qu'il faut mettre l'accent sur ce produit, et d'arrêter la production", explique à RTL Anissa Putois, responsable communication de Peta France. Elle ajoute par ailleurs qu'avec les épisodes de grippe aviaire, "ça ne devient plus tenable pour les producteurs".

La lutte contre la production de foie gras est une bataille au long cours pour Peta, dont l'action se prolonge au-delà des campagnes-choc, avec des rencontres et des discussions avec les élus. Ainsi, l'association se félicite de voir des mairies écologistes bannir le foie gras des menus des réceptions officielles.

Deux rois héritiers d'Ingrid Newkirk

Anissa Putois rappelle également que "le gavage inhérent à la production de foie gras est extrêmement cruel, et est pointé du doigt par l'Union européenne". C'est parce que la France autorise la production de foie gras qu'Emmanuel Macron pourrait hériter du foie d'Ingrid Newkirk (s'il est encore président au moment de la mort de la militante). Mais il ne sera pas le seul héritier sur le testament.

En effet, le roi d'Angleterre y figurera "s'il n'a pas encore coupé les ponts avec la colombophilie (élevage de pigeons pour des courses), puisque le cou des oiseaux 'perdants' est souvent tordu". Il recevrait alors une partie de cou. Le roi d'Espagne héritera quant à lui d'une des oreilles d'Ingrid Newkirk, en protestation contre la corrida.



Les différents legs d'Ingrid Newkirk après sa mort Crédit : Peta

La décision de la fondatrice de Peta n'est pas nouvelle, elle date même d'il y a 20 ans. Il s'agit ainsi d'une mise à jour de son testament. Ainsi, certaines entreprises visées dans la première version n'y sont plus, comme le cirque Barnum. Le plus vieux cirque du monde devait initialement recevoir un index, symbole réprobateur, pour son exploitation des animaux, notamment des éléphants. Mais depuis, il a décidé de ne plus avoir recours aux animaux dans ses spectacles, ce qui fait qu'il héritera désormais d'un pouce approbateur en héritage.

Cette modification montre que certaines entreprises échangent "de manière privée" avec Peta "pour les alternatives" à l'exploitation animale, précise la responsable communication à RTL. "Beaucoup d'entreprises ne savent pas que certains produits qu'elles utilisent sont cruels envers les animaux", explique-t-elle. Il y a ainsi un travail de fond en relation avec les industries concernées ou visées.

Dans la même optique, "Peta est devenu actionnaire du groupe LVMH pour essayer de pousser en interne pour changer la politique du groupe", indique Anissa Putois. Ainsi, des représentants de l'association vont aux assemblées d'actionnaires afin d'interpeller la direction sur la maltraitance animale.

Et quand le dialogue n'est pas positif, Ingrid Newkirk intervient. En effet, "une partie de sa peau sera tannée et transformée en ceinture et en sac, offerts à la maison de luxe française Hermès, qui se borne à faire usage de la peau d’animaux maltraités et tués au nom de la mode".

