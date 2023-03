Maltraitance animale : un refuge pour animaux sauvé après un appel aux dons sur RTL

Le 19 décembre 2022, RTL était auprès du fondateur du refuge La Tanière, Patrick Violas. Un lieu de soin et de vie pour des animaux rescapés, sortis notamment de la maltraitance, du trafic ou de laboratoires. Le refuge installé dans l'Eure-et-Loire avait besoin de dons pour survivre.

Et le zoo a été sauvé : "Cette fois, c'est sûr, grâce à cet élan de générosité extraordinaire, on est tiré d'affaire" dit avec soulagement Patrick Violas. Il ajoute : "C'est 55.000 dons, et un peu plus de deux millions et demi d'euros, ce qui fait une moyenne à quarante et quelques euros par donateur. C'est un gros élan de générosité qui s'est produit."

Parmi les nombreux dons, l'un d'eux était particulièrement émouvant : "À la fin, on a eu un don plus conséquent d'une dame qui venait de recevoir une indemnité importante, parce qu'elle était présente le soir des attentats au Bataclan avec son mari, et que son mari est décédé là-bas", raconte Patrick Violas. Il poursuit : "Elle nous a envoyé l'intégralité de son indemnité."

De nombreux enfants ont également participé : "J'ai vu plein de petits bonhommes, de petites filles venir avec leur tirelire qu'ils avaient cassée. On a eu des dons formidables, je n'ai jamais vu un élan de générosité aussi important que celui-ci."

Un succès que Patrick Violas explique ainsi : "Il y a eu les réseaux sociaux, mais aussi RTL et tous les médias qui ont relayé cet appel à l'aide." Le fondateur de "La Tanière" a "une petite idée" pour remercier les donateurs : rendre l'accès à la Tanière gratuit dans les prochaines années. "Peut-être même avant pour les enfants", ajoute-t-il avec émotion.

