Maladie de Parkinson : le couple face à la maladie

publié le 01/10/2020 à 01:52

Jean-Michel et sa compagne se sont rencontrés dans la maison de retraite de leurs mères. Au début de la crise sanitaire, Jean-Michel a perdu sa mère de la covid19. Il y a quelques semaines, la mère de sa compagne est décédée aussi. Malgré cette période difficile, ils souhaite voir la vie du bon côté et projettent de se marier.

Louise et son mari sont atteints de la maladie de Parkinson. Mais le mari de Louise est à un stade plus avancé et cela devient de plus en plus difficile à gérer pour Louise. Effectivement, son mari vit encore à leur domicile car il n'y a aucune place en maison de retraite spécialisée. Louise commence à être fatiguée de cette situation.

Esther a un frère qui a un cancer et qui vient d'entrer en soins palliatifs. De nature fragile, la pandémie actuelle fait peur à Esther, qui n'ose pas sortir. De plus, elle a des problèmes physiques. Mais elle n'imagine pas ne pas pouvoir aller voir son frère. Cette perspective l'angoisse énormément.

Marie-Thérèse a vécu au plus près la maladie de Parkinson. On a diagnostiqué à son mari la maladie avant ses 40 ans. Depuis un an, il a intégré un établissement spécialisé.

Matthieu et son compagnon ont adopté un petit qui a aujourd'hui 4 ans. Au début d'année, ils attendaient un bébé d'un orphelinat sud-africain mais la fermeture des frontières retarde la venue du petit.

Catherine aborde le thème de la vieillesse. Une période de la vie qui est assez mal considérée, de nos jours.



Référence citée à l'antenne :

- Association France Parkinson : www.franceparkinson.fr

Ligne d’écoute, soutien ou consultation avec un psychologue : 01 45 20 98 96





