La leçon de vie d'Annick face à la maladie

publié le 02/04/2019 à 03:02

Dans "Parlons-Nous" entre 22h30 et 1h, Caroline Dublanche recueille les confidences des auditeurs de RTL.





Dans cette émission du lundi 1er avril 2019, Romain fait part de sa gêne vis-à-vis d'une blague de son ami. Il a lié une amitié très forte avec un homme l'été dernier et est allé voir un film avec lui hier soir. Dans la journée, cet ami lui a raconté qu'il avait fait croire à sa compagne que Romain avait tenté de le draguer. Romain est très mal à l'aise avec cette idée. Il ne veut pas que cela créé une tension avec la compagne de son ami, d'autant plus qu'il n'a rien tenté du tout et qu'il n'a aucun sentiment amoureux pour lui.

Le compagnon d'Annick a la maladie d'Alzheimer depuis 8 ans. Il a 58 ans. Il y a 9 ans, lors de la naissance de son fils, on a annoncé à Annick qu'elle était atteinte de sclérose en plaques. Son compagnon a décidé lui même d'être placé dans un établissement spécialisé lorsqu'il a remarqué que ses crises agressives nuisaient à leur vie de famille. Dans ce témoignage plein de force, Annick souhaitait donner de la combativité aux personnes concernées par la maladie, de près ou de loin. Elle voulait aussi faire comprendre que le placement dans un établissement spécialisé n'était pas synonyme d'abandon.

La maman de Maria est en EHPAD. Le frère et la soeur de Maria ne s'en occupent pas. Elle est seule. Pour elle, tout ceci devient lourd à porter. A tel point qu'elle s'est réfugiée dans l'alcool. Comment Maria pourrait-elle se délester de cette trop grande charge pour elle seule?





D'autres histoires sont à découvrir au long de ce replay de "Parlons-Nous".

Pour nous contacter :

Si vous souhaitez, vous aussi, vous confier à Caroline Dublanche :

- appelez-nous au 09.69.39.10.11 (coût d'un appel local)



- envoyez-nous votre numéro de téléphone par SMS au 64900 code RTL ( 35ct/sms )

- écrivez-nous par mail sur caroline.dublanche@rtl.fr

- rejoignez-nous sur notre page Facebook