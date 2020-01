L'amour plus fort que la maladie

publié le 24/01/2020 à 01:58

Véronique a rencontré un jeune homme, âgé de 10 ans que moins qu'elle, au travail. Après avoir été son collègue pendant 2 ans, il a quitté l'entreprise depuis quelques mois. Depuis, Véronique constate que le coup de cœur qu'elle a eu pour lui ne s'estompe pas. Comme ils sont toujours en contact, elle se demande si elle doit avouer ses sentiments.

Il y a 4 ans, Rosalie est sorti avec un homme pendant 6 mois. Elle a sabordé cette relation en disant qu'elle n'avait pas de sentiment. En décembre, elle a revu cet homme. Tout se passait bien. Pour Nouvel An, ils ont passé une soirée, à l'ambiance particulière, avec des couples d'amis. Rosalie a une nouvelle fois fait en sorte que cet homme ne revienne plus vers elle.

Marie est passée à l'antenne dans une émission précédent. On lui a diagnostiqué un cancer du sein il y a 7 ans qui a détruit son couple. Elle a retrouvé l'amour avec un homme marié également. Depuis son premier passage, son nouveau compagnon a décidé de divorcer pour être avec elle. Malgré la maladie, Marie vit et aime.

Romain est parti travailler à l'autre bout du monde avec son compagnon pendant un an. De retour en France, le couple a du mal à se réadapter à la vie française. Les quelques aléas de la vie et du travail n'ont pas aidé Romain et son compagnon depuis leur retour.

Nora est malentendante. Il y a un peu moins d'un an, elle angoissait avant l'opération qui allait lui permettre de vivre avec un implant. Depuis, il faut se réadapter à cette nouvelle vie.

Dans "Parlons-Nous" entre 22h et 0h30, la psychologue Caroline Dublanche recueille les confidences des auditeurs de RTL.

