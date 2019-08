Retrouver sa séduction pendant la maladie

publié le 03/08/2019 à 00:30

Camilia n'a pas eu la vie facile et en plus, un cancer lui mène la vie dure... et pourtant elle aimerait pouvoir retrouver sa vie de femme, une intimité, un amoureux peut-être ?

Comment réussir à séduire quand on est malade ?





Eric a fait un AVC il y a quelques années et il en a malheureusement des séquelles.

Marié depuis des années, il a décidé de rompre avec sa femme afin de, selon lui, lui rendre sa liberté, par amour pour elle. Il essaie de garder son indépendance tant bien que mal mais l'amour lui manque malgré tout. Il aimerait retrouver un peu d'amour dans sa vie mais ne veut rien promettre car il est effrayé à l'idée qu'un nouvel AVC ressurgisse...



