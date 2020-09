Macron "fait tout son possible et les Français lui en sont reconnaissants", plaide Roquette

Tandis que ce samedi 12 septembre sera marqué par le retour des "gilets jaunes", Guillaume Roquette, directeur du Figaro Magazine et Nicolas Domenach, chroniqueur politique au magazine Challenges, étaient les invités RTL de ce vendredi 11 septembre. Ils sont revenus sur la façon dont Emmanuel Macron a géré la crise.

Le président de la République qui n'est par ailleurs pas inquiet du retour des "gilets jaunes" et pour Guillaume Roquette, cela est justifié : "Il a raison, parce que les préoccupations des Français ont changé et elles sont aujourd'hui très largement liées évidemment à l'inquiétude sanitaire concernant l'épidémie", souligne le directeur du Figaro Magazine.

"Les mesures qui ont déclenché le mouvement des "gilets jaunes" ont toutes été retirées. On ne parle plus de réforme des retraites et pour l'instant la situation sociale est 'sous contrôle' grâce à toutes les mesures qui ont été prises", rappelle Guillaume Roquette pour qui les "gilets jaunes" étaient "un mouvement non pas de temps de paix, mais un mouvement qui s'est déclenché dans un moment où la conjoncture permettait ce genre 'd'état d'âme' alors qu'aujourd'hui, la situation est différente".

De son côté, Nicolas Domenach souligne la difficulté de la mission d'Emmanuel Macron, qui est tout de même bien classé dans les sondages d'opinion. "Il n'a personne en face, ce qui participe au climat difficile de la France. Il n'y a qu'un Président, qui prend des décisions parfois justes, parfois injustes, qui trouve les mots difficilement pendant cette épidémie. C'est vrai qu'il est seul au fond à assumer une autorité qui est parfois, largement contestée", admet le chroniqueur politique.

Des propos auxquels s'accorde Guillaume Roquette : "Je pense que de un il est seul et de deux, il fait tout son possible et les Français lui en sont reconnaissants". "Bien sûr, il y a eu des flottements, notamment dans la gestion de cette crise sanitaire, mais on peut le comprendre. Déjà des professeurs de médecine qui sont à Bac +17 ne sont pas d'accord entre eux (...) donc le gouvernement et Emmanuel Macron naviguent à vue, mais avec une forme de pragmatisme, qui satisfait les gens", conclu le directeur du Figaro Magazine.