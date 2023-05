Mac Lesggy vous explique comment les intelligences artificielles sont capables de lire nos pensées

C’est une nouvelle révolution que nous sommes en train de vivre, dans tous les domaines l’intelligence artificielle fait progresser nos connaissances de manière spectaculaire. Dernière avancée en date, grâce à elle, nous allons pouvoir lire dans les pensées de quelqu’un ! D’abord, petit rappel, l’intelligence artificielle ce sont des programmes informatiques dont l’architecture est calquée sur le fonctionnement du cerveau humain. Comme lui, ces programmes, on parle, en informatique d’algorithme, sont capables d’apprendre et de se perfectionner dans une tâche au fil du temps.

Maintenant, quel rapport avec nos pensées ? Quand vous pensez, des groupes de neurones, avec leurs milliards de connexions s’activent. Et quand ils s’activent, ils consomment de l’énergie, donc de l’oxygène et ça, on peut l’observer de manière très précise, en temps réel, si vous mettez la tête dans un appareil d’Imagerie par Résonance Magnétique, un IRM. Ces souvenirs associés à des sensations, des lieux, des odeurs, sont stockés un peu partout dans le cerveau, cortex temporal, pariétal, hippocampe... Quand dans un IRM vous pensez à votre famille, ce sont plein de zones différentes qui s’illuminent à chaque fois sur l’écran du neuroradiologue.



Comprendre comment fonctionne dans notre cerveau

Depuis longtemps, les chercheurs du monde entier, et notamment ceux du laboratoire Neurospin, à Saclay, interprètent ces images. Mais ces images du cerveau en activité restaient très complexes à interpréter. Et c’est là tout l’intérêt des algorithmes d’IA : analyser des images complexes, c’est une tâche pour laquelle ils sont très performants. C’est ce qu’ont fait des chercheurs de l’Université d’Austin, au Texas. Ils ont lu pendant 16 heures, des histoires à 3 volontaires sous IRM, en analysant grâce à l’IA, des réactions de leur cerveau.

Puis, ils leur ont demandé d’inventer, à partir des éléments de ces histoires, de nouvelles histoires imaginaires. Et l’IA est parvenue à retrouver 50 à 70% des éléments pensés par ces volontaires. Ce n’est pas encore un sans faute, c’est un début bien sûr, et c’est déjà une avancée extraordinaire. On a là un outil fantastique pour comprendre comment fonctionne dans notre cerveau, la formation des souvenirs ou la maîtrise du langage.

Et on est encore très très loin d’en faire par exemple, un détecteur de mensonge. Pour l’instant, les chercheurs l’ont vérifié dans l’étude, il faut la coopération pleine et entière de volontaires, quand on leur demande de se concentrer sur une idée. Mais qui sait, les progrès de l’Intelligence Artificielle sont tellement rapides que dans quelques années, cette technique pourrait commencer à menacer notre intimité mentale !

