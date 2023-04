Mac Lesggy explique comment des chercheurs ont pu entendre le "cri" des tomates lorsqu'elles ont soif

La tomate cri et a soif ! Ça n'est pas une blague, c’est le résumé, un peu provocateur, d’une recherche menée par des scientifiques de l’Université de Tel Aviv, en Israël, et qui vient d’être publiée dans le journal scientifique Cell. Pour cette étude, les chercheurs ont enregistré les sons émis par des plants de tomates et de tabac, soumis à différents stress : manque d’eau, ou tige coupée.

Les fréquences de ces sons émis par les plants de tomates ne sont pas audibles par l’homme, ce sont des ultra-sons, plus aigus que ceux que nous percevons. Pour les enregistrer, ces végétaux ont été cultivés dans des chambres acoustiques équipées de micros très sensibles ! On peut dire 2 choses, à la lecture de cette étude. La première c’est que les tomates émettent des sons en cas de stress, la seconde et c’est la plus étonnante, c’est que ces sons varient selon la nature du stress éprouvé par la plante.

En clair, les plantes émettent un son particulier si elles manquent d’eau, et un autre son si, par exemple, on leur coupe une tige. Donc ces sons véhiculent des informations, comme lorsque nous parlons pour communiquer avec d’autres.

Les tomates parlent-elles entre elles, comme nous ?

C’est là qu’il faut rester prudent et factuel. Les chercheurs ont déterminé que les plants de tomates émettent des sons, mais pas que ces sons sont entendus, ou même analysés, par les plants environnants. Autrement dit, ils sont incapables de dire si c’est un moyen de communication entre les plantes. Tout ce que l’on sait, c’est que, dans l’ensemble du monde animal, quand un individu émet un son, c’est à peu près toujours dans un but de communication avec d’autres individus de la même espèce ! Cela va du chant des cigales aux hurlements des loups. En est-il de même pour les plantes, pour l’instant c’est le mystère !

Mais pourtant, on entend souvent parler de communication entre les arbres, un naturaliste allemand, Peter Wolheben, a même fait un livre dessus : La Vie Secrète des Arbres. Les exemples qu’il décrit sont troublants. Il y a par exemple ces vieux arbres qui laisseraient tomber des branches pour permettre aux jeunes arbres, à leur pied, de pousser au soleil. Mais soyons clairs, personne n’a jamais mis en évidence d’une quelconque sensibilité, mémoire ou intelligence des arbres.

Un nouveau champ de la recherche

Les arbres n’ont ni cerveau, ni système nerveux, comme la plupart des animaux, mais ça, ce n’est pas nécessaire ! Vous savez que dans le monde entier les chercheurs se passionnent pour le blob. Le blob c’est un cousin des champignons, un myxomycète, de couleur jaune fluo qui pousse dans les sous-bois, sur les troncs en décomposition. Les chercheurs qui l’étudient en laboratoire ont démontré qu’il avait des facultés de réflexion, d’apprentissage et de mémorisation pour trouver sa nourriture, alors même qu’il n’a aucun système nerveux, c’est juste une gigantesque cellule !

Donc il pourrait y avoir des capacités cognitives et de la communication chez les tomates et tous les végétaux, iy a des indices dans ce sens, mais cela reste à démontrer ! On est vraiment au début d’un nouveau champ de la recherche. En attendant, maintenant que l’on sait que les tomates crient, et crient par exemple dès qu’elles ont soif, c’est l’homme qui peut profiter de ces alertes ! Les cultivateurs de tomates pourraient, grâce à ces sons, optimiser leur arrosage. Et utiliser moins d’eau pour faire pousser nos végétaux, par les temps qui courent, c’est déjà un progrès !

