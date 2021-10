Notre capacité à ressentir la chaleur, le froid et le toucher fait partie intégrante de notre quotidien et influence nos interactions avec le monde. Mais comment les impulsions nerveuses sont-elles initiées pour que la température et la pression puissent être perçues par le cerveau ? La résolution de cette question de physiologie fondamentale est à l'honneur du Prix Nobel de médecine 2021, attribué ce lundi 4 octobre aux Américains David Julius et Ardem Patapoutian.

Leurs "découvertes révolutionnaires" ont "permis de comprendre comment la chaleur, le froid et la force mécanique peuvent initier les impulsions nerveuses qui nous permettent de percevoir et de nous adapter au monde", a commenté le jury Nobel à Stockholm.

Dans les années 1990, David Julius, 65 ans, physiologiste connu pour ses travaux sur les mécanismes moléculaires de la sensation de douleur, a utilisé la capsaïcine, un des composés piquants du piment qui induit une sensation de brûlure, pour identifier un capteur dans les terminaisons nerveuses de la peau qui réagit à la chaleur. De son côté, Ardem Patapoutian, biologiste moléculaire et neuroscientifique né en 1967, a étudié des cellules sensibles à la pression pour mettre au jour une nouvelle classe de capteurs répondant aux stimuli mécaniques de la peau et des organes internes.

Leurs découvertes ont ouvert la voie à de nouvelles recherches thérapeutiques pour réduire la douleur aiguë et chronique liée aux traumatismes et à diverses maladies.

Après le prix Nobel de médecine, le prix Nobel de physique sera décerné mardi, puis suivront la chimie mercredi et la littérature jeudi. Le Nobel de la paix sera attribué vendredi à Oslo, avant le prix de la Banque de Suède en sciences économiques, lundi 11 octobre.