Mac Lesggy explique comment l'homme fait pencher la Terre... à cause du pompage de l’eau

L'homme aurait fait pencher la Terre à force de pomper de l’eau... Mais cette information est-elle une blague ? Non, c’est sérieux, c’est une étude de l’Université Nationale de Séoul qui repose sur des constats très simples. Partout sur la planète, mais surtout dans l’hémisphère Nord, Amérique du Nord, Inde, Asie Centrale, l’homme pour ses besoins, a abondamment pompé l’eau souterraine des nappes phréatiques, qu’on appelle encore les aquifères, principalement pour l’irrigation des cultures. Sur la période 1993-2010, celle de l’étude, on sait qu’on a ainsi pompé, selon les statistiques de chaque pays, 2.150 milliards de tonnes d’eau. Qu’est devenue cette eau ?

Cette eau s’est évaporée, elle est retournée sur terre sous forme de pluie. À partir de là, une partie est retournée dans les aquifères, mais la majeure partie a fini, via les fleuves, dans les océans. Premier résultat, cet apport d’eau douce a, à lui tout seul, fait monter le niveau global des mers de 6,2 mm. Ce qui n’est pas rien.

Une histoire de répartition

Ensuite la répartition de cette masse d’eau, qui était concentrée dans quelques grands aquifères, sous les continents de l’hémisphère nord, s’est modifiée, puisque cette eau s’est répartie sur tous les océans de la planète. Que se passe-t-il quand vous faites tourner une toupie en métal, et que vous mettez dessus un petit aimant pendant qu’elle tourne ? Ça change la rotation de la toupie !

On modifie ce qu’on appelle le moment d’inertie de la toupie, ce qui modifie son axe de rotation. Et bien pour la Terre, c’est pareil. En changeant de place ces 2.000 milliards de tonnes d’eau, on a modifié le moment d’inertie de la Terre, et changé la position de l’axe de rotation, qui passe, vous le savez par le pôle sud et le pôle nord. Le calcul n’est pas incroyablement compliqué, le résultat est un déplacement du pôle nord vers le Groenland de 4,6 cm par an, soit 74 cm pour la période étudiée 93-2010.

Mais il n’y a d’autres facteurs qui peuvent expliquer cette dérive du pôle Nord. Vous avez la fonte des glaciers et des calottes glaciaires du Groenland, et de l’Antarctique : vous avez le remplissage des barrages, vous avez l’humidité des continents, et donc le pompage des nappes phréatiques. Tout a été pris en compte dans le modèle des chercheurs coréens.

L'impact de nos actions

Et ce modèle coïncide parfaitement avec les observations astronomiques qui montrait bien une dérive régulière du pôle nord, dérive qui est enfin expliquée très précisément par la combinaison de ces facteurs. Donc cette recherche n’a rien d’un canular. Mais est-ce que c’est grave que l’homme ait ainsi dévié l’axe de la rotation de la Terre ?

En soi, non. Ça n’annonce pas la fin du monde comme l’on dit certains. Mais c’est une preuve de plus que nos actions ont des conséquences à l’échelle du globe.

Le plus grave dans l’histoire, c’est la fonte des glaciers et des calottes antarctique et groenlandaise, ainsi que la montée du niveau des mers, qui est de 4 cm sur la même période 93-2010. Et elle s’accélère ! Tout cela est la conséquence du réchauffement climatique provoqué par l’homme. S’il y a bien une chose qui doit nous inquiéter, c’est lui.



























































L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info