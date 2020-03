Lyon : Tabata et Ludovic Mey enchantent la gastronomie locale

publié le 12/03/2020 à 12:05

Un couple de jeunes chefs qui fait bouger la cuisine lyonnaise. Tabata et Ludovic Mey ont décroché leur première étoile au Michelin et ont ouvert un food court le mois dernier. Elle est franco-brésilienne, formée chez Paul Bocuse, lui est français et autodidacte.

Et chacun gère un restaurant. Ludovic pousse la porte du restaurant "Les Apothicaires", tous les matins, dans le chic VIe arrondissement de Lyon. "On a un petit de 3 ans, on speed tous les matins et on arrive en retard à l'école", ironise-t-il.

Tabata, elle, est dans le Vieux-Lyon, au Food Traboule, le dernier bébé du couple. Ce temple de la street food accueille 10 chefs à la Tour Rose, un lieu unique classé au Patrimoine mondial de l'Unesco : 3 ans de rénovation et 3 millions d'euros investis. "C'était en très mauvais état. Il fallait être fou. Deux fous pour commencer et 12 autres pour suivre. On n'est pas seuls, tant mieux", se réjouit-elle.

Tout a commencé au "Marguerite", restaurant du pape de la cuisine Paul Bocuse. "On a commencé en créant des plats ensemble, on se complétait", dit l'un. "Chacun respecte l'autre", précise l'autre. "Ludovic est très créatif et Tabata est beaucoup plus technique et rigoureuse", avoue l'un des employés. Une bonne ambiance, donc, avec l'obtention d'une étoile en janvier dernier.