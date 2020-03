La "Thalasso bain bébé", pour un premier bain après un accouchement difficile

publié le 06/03/2020 à 10:09

Sonia Krief, auxiliaire de puériculture, s’occupe des bébés depuis 40 ans. Elle propose des "Thalasso bain bébé" pour les tout petits nourrissons qui ont eu une naissance compliquée. Il s'agit des longs bains où le bébé se ressource dans l’eau. Et pour former d’autres professionnelles à ce bain, elle vient de créer L'École du Bien Naître.



"On y va à ta vitesse. Fais moi confiance, je suis là pour toi ma belle. Tu fais des tours que tu n'as pas fait dans le ventre de ta maman ?", chuchote Sonia à l'oreille du bébé dont elle s'occupe. À la fin du bain, qui dure une demi-heure, tout le monde a les larmes aux yeux.

Alors un bain dans l'optique de revenir in utero ? "Il n'y a pas d'études scientifiques et je n'en veux pas. Il y a une part de magie. C'est libérateur chez le bébé et chez les parents. Toute cette réparation qu'il y a eu à travers ce bain, que ce soit des séparations, des césariennes... Pour les parents c'est une renaissance", assure Sonia Krief.

Forte de ses convictions et de son expérience, Sonia Krief forme désormais dans son École du Bien Naître, des dizaines et des dizaines de professionnels. Elle propose aussi des formations à la réflexologie, au portage ou encore au massage pour que les parents et leur tout petit bébé se sentent accompagnés et accueillis. "On devient boulimique du bonheur", lâche cette auxiliaire en puériculture.