Lyon : quel est le profil des deux Daltons interpellés ?

Le match entre l'OL et le Sparta Prague a été interrompu à cause de l'intrusion de Daltons.

Il n'y a pas que les rodéos urbains pour faire du buzz. Le collectif des Daltons a encore fait parler de lui jeudi soir à Lyon. Deux de ses membres sont entrés sur la pelouse du Groupama Stadium et ont interrompu le match entre l'OL et le Sparta Prague en Ligue Europa (3-0).

Selon les informations de RTL, les deux jeunes, après leur tour de stade sous les sifflets du public, ont été placés en garde à vue. Le plus jeune a 15 ans et est peu connu des services de police. Alors que son compère de 20 ans, déjà condamné par le passé, a un casier judiciaire chargé.

Tous les deux ont "revendiqué " leur appartenance au collectif des Daltons, même s'ils n'habitent pas Lyon, ni même le département du Rhône. Le groupuscule recrute donc ses "petites mains" loin de sa base du quartier Mermoz dans le 8ème arrondissement.

L'heure des sanctions

Les policiers tentent désormais de déterminer s'ils sont impliqués dans d'autres faits de rodéos lors des dernières semaines. L'intrusion sur le terrain de l'OL, est passible au maximum, en théorie, d'un an de prison et de 15.000 euros d'amende pour le plus vieux.

Toutefois, ils risquent plus sûrement, l'un et l'autre, une interdiction de stades et peut-être une amende. Le parquet décidera de leur sort en fin de garde à vue.