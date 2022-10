Lyon : l'intoxication au monoxyde de carbone était en fait une gueule de bois

Un vent de panique a soufflé parmi les élèves de l'ESCE Lyon, lundi 24 octobre. Au début des cours, six élèves ont été pris de nausées et de vomissements, ce qui a fait craindre une intoxication au monoxyde de carbone, liée à la remise en route des chauffages. Un important dispositif de pompiers et d'ambulances a ainsi été déployé autour du bâtiment, révèle Le Progrès.

Des prélèvements ont été effectués et aucune substance n'a été mise en évidence dans les locaux de l'établissement, situé dans le 7e arrondissement de Lyon. Les malaises des élèves malades ont en réalité été causés par une gueule de bois, à la suite d'un week-end d'intégration, ayant eu lieu les jours précédents.

Sur son site, le gouvernement rappelle que chaque année, des milliers d'intoxications et des centaines de décès ont lieu en raison du monoxyde de carbone. Ce gaz invisible, inodore et non irritant est le résultat d'une mauvaise combustion au sein d'un appareil ou d'un moteur en combustion. À la décharge des étudiants, les premiers symptômes de ce gaz asphyxiant, maux de tête, nausées, vomissements, peuvent se confondre avec ceux d'une gueule de bois.

