Intoxication au monoxyde de carbone : comment se protéger ?

publié le 20/11/2019 à 06:30

Dimanche 17 novembre, un couple de septuagénaires est mort après avoir été intoxiqué au monoxyde de carbone dans leur domicile en Isère. Un groupe électrogène était en effet installé à l'intérieur même de l'habitation.

Plus généralement, le froid s'étant installé ces derniers jours, de nombreux foyers ont rallumé le chauffage dans leurs maisons ou appartements. C'est là que les risques d'intoxication au monoxyde de carbone augmentent. Avec une centaine de décès par an, c'est la première cause de mortalité accidentelle par substance toxique. Problème : le monoxyde de carbone est un gaz invisible et inodore. Il est donc très difficile de le détecter avant que les personnes soient intoxiquées.

Afin de limiter les risques, quelques précautions sont à prendre. Il est fortement conseillé de vérifier avant chaque hiver vos installations de chauffage. Un professionnel qualifié pourra ainsi entretenir les productions d'eau chaude et les conduits de fumée.

Aérer quotidiennement

Autre règle à adopter : aérer son logement quotidiennement. Et ne pas obstruer les grilles de ventilation, ou de ne jamais se chauffer à l’aide d’appareils non conçus à cet usage. Évitez donc d’utiliser votre four, vos cuisinières ou vos réchauds pour vous procurer de la chaleur, cela peut s’avérer dangereux pour votre santé et celle de vos proches.

Enfin, si vous avez soudainement des nausées, des maux de tête, une confusion mentale et une fatigue anormale, aérez votre logement et contactez immédiatement les secours aux numéros d’urgence (le 15, le 18 ou le 112).