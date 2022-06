ENS, Supélec, l'X... Plusieurs enquêtes pour viol ouvertes dans des grandes écoles

Le parquet d'Évry a indiqué vendredi à l'AFP avoir récemment ouvert plusieurs enquêtes pour viol dans de grandes écoles situées sur le plateau de Saclay, en Essonne, au sud de Paris, après avoir reçu "plusieurs plaintes".

"La parole s'est libérée" dans "des lieux clos où il était difficile de parler et de se faire entendre car il fallait préserver la réputation des établissements", s'est félicitée la procureure, Caroline Nisand. Son parquet a ouvert des enquêtes à CentraleSupélec, à l'École Normale Supérieure (ENS), à Polytechnique et à l'Institut d'Optique. Parmi ces enquêtes pour viol, trois ont été confiées à des juges : une à CentraleSupélec et deux à l'ENS.

Les plaignantes sont toutes des étudiantes, qui dénoncent des faits récents ayant eu lieu au cours des dernières années, et les soupçons portent sur d'autres étudiants : il n'y a pas, "à cette heure, de rapport d'autorité" entre les plaignantes et les suspects, précise la procureure.

La magistrate a souligné "une dynamique" de libération de la parole qui a contribué à "briser l'autocensure" et à "lever l'omerta qui régnait sur le campus" de Saclay, situé en banlieue parisienne. "Il est encourageant que les victimes osent parler et porter plainte. C’est à la justice de faire son travail", a commenté auprès de l'AFP la prestigieuse École Polytechnique.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info