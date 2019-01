et Quentin Marchal

publié le 10/01/2019 à 18:11

Plusieurs associations environnementales se sont mobilisées ce jeudi 10 janvier, sur le parterre de la Métropole européenne de Lille (Mel), afin de protester contre la pollution de l'air. Chaque année, environ 1.700 personnes meurent prématurément à cause de la mauvaise qualité de l'air dans la métropole lilloise.



Ce chiffre est rapporté par l’agence nationale de santé publique. Dans sa dernière étude (juin 2016) sur les impacts sanitaires de la pollution de l’air, Santé publique France estimait à 48.000 par an le nombre de décès lié à la pollution aux particules fines dans l’Hexagone, soit environ 9% du nombre total de morts sur une année.

La mauvaise qualité de l’air a d’autres effets délétères sur la santé : des pertes d’espérance de vie allant de neuf mois pour les habitants des zones rurales à un an et demi pour ceux résidant dans des grandes métropoles.

Pics de pollutions records

Dans ce contexte, des militants associatifs militent pour que les pouvoirs publics fassent de la question environnementale la priorité des priorités. Ce matin, devant la Mel, quatrième agglomération française par sa taille, ils étaient une cinquantaine à vouloir sensibiliser les élus.



Certains tenaient des pancartes sur lesquelles des noms de maladies apparaissaient : asthme, diabète, autisme, bronchiolites… Les conséquences d’une exposition prolongée à un air de mauvaise qualité sont protéiformes.



"En 2018, nous avons connu des pics de pollution records. Nous avons dépassé plus de 66 fois les recommandations de l’Organisation mondiale de la Santé en matière de particules fines. C’est une hécatombe sanitaire !", explique Christopher Liénard, président des Amis de la Terre du Nord.

"Les solutions existent !"

En 2016, les travaux de l’Agence nationale de santé publique mettaient en avant les bénéfices potentiels liés à une amélioration de la qualité de l’air. Plusieurs dizaines de milliers de vies pourraient être épargnées chaque année en France.



"Les solutions existent, on les connaît", assure Christopher Liénard. "Il faut davantage d’alternatives aux voitures individuelles. Cela passe par le développement des transports en commun, du vélo, du co-voiturage… Autre élément important : le chauffage. Les élus doivent tout faire pour inciter les habitants à remplacer les équipements qui émettent des particules comme les chauffages au charbon. Et puis lors des alertes, il faut communiquer bien davantage sur les seuils, distribuer des masques anti-pollution et promouvoir les transports publics gratuits dès le premier jour où les seuils sont dépassés".

Un plan d’action transversal lancé par la Métropole européenne de Lille

La mobilisation devant la Mel ce matin n’était pas un hasard. Au même moment s’ouvrait un important séminaire sur le thème de la santé environnementale. Sans leur apporter son soutien, Christiane Bouchart, vice-présidente (Europe Ecologie Les Verts) au développement durable de la métropole, estimait que l’action des militants était "respectable".



Il refusait toutefois le procès pour manque de volontarisme politique : "La Mel a lancé un plan d’action transversal contre la pollution de l’air. Avec l’aide d’experts de la question, nous menons des politiques ambitieuses en termes d’agriculture, d’urbanisme, de mobilité et d’habitat. Cette question est autant sanitaire que social. C’est une priorité".