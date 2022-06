Lundi de Pentecôte : qui travaille en ce jour férié ?

Beaucoup ont choisi de profiter de ce nouveau long week-end. Les enfants n'ont pas école lundi 6 juin, mais quid des adultes ? Le lundi de Pentecôte est redevenu férié depuis 2008, sauf si votre entreprise a décidé de continuer d'en faire la journée de solidarité. C'est-à-dire une journée de travail supplémentaire pour financer le 4e âge et la dépendance.

Mais plus rien n'oblige les employeurs à choisir le lundi de Pentecôte. Cela peut être un autre jour férié, un samedi, le retrait d'un jour de RTT ou même rien du tout si l'entreprise paye sans exiger une journée de travail supplémentaire de la part de ses salariés.

Résultat, dans la sphère publique, lundi, tout sera fermé. Dans le secteur privé, on chiffre à 20 % le personnel qui sera à son poste, essentiellement dans le commerce, les petites entreprises ainsi que les start-up. En tout état de cause, il est possible d'y échapper en déposant simplement un jour de congé si votre entreprise a prévu d'ouvrir lors de la Pentecôte.

