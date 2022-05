Travail : être licencié du jour au lendemain

Annick a un parcours de vie difficile. Pendant longtemps elle a subi une grosse dépression. En racontant ce qu'elle a vécu et les étapes de sa reconstruction, Annick souhaitait apporter un peu d'espoir.

Grégory a rompu très difficilement il y a deux ans. Aujourd'hui, il pense avoir fait le deuil de sa relation. Malgré tout, il n'a pas le sentiment d'être le même homme. Il n'est plus aussi avenant qu'auparavant, se sent plus méfiant. Grégory ne sait pas vraiment où il en est.

Alors qu'elle n'avait jamais eu de remarque à propos de son travail et que tout semblait bien se passer depuis un an, Isabelle est tombée des nues lors de son entretien d'évaluation cet après-midi. On lui a annoncé qu'elle était licenciée sur le champ. Isabelle a été assommée par la brutalité de l'annonce et est dans l'incompréhension la plus totale.

Dans "Parlons-Nous" entre 22h et 0h30, la psychologue Caroline Dublanche recueille les confidences des auditeurs de RTL.



Pour nous contacter :

Si vous souhaitez, vous aussi, vous confier à Caroline Dublanche :

- appelez-nous au 09.69.39.10.11 (numéro non-surtaxé)

- envoyez-nous votre numéro de téléphone par SMS au 64900 code RTL ( 35cts/sms )

- écrivez-nous par mail sur parlonsnous@rtl.fr

- rejoignez-nous sur notre page Facebook

L'équipe de l'émission vous recommande

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info