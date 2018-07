publié le 19/07/2018 à 11:20

Au total, 19 produits distribués par Auchan, Carrefour, Leader Price, Leclerc, Intermarché, ou encore Lidl, sont rappelés à cause d'une contamination à la listeria. Les produits, qui sont tous des produits surgelés, sont majoritairement à base de légumes (notamment du maïs).



À la fin du mois de juin, l'autorité hongroise chargée de la sécurité alimentaire a demandé à l'entreprise belge Greenyard de procéder au retrait et au rappel des légumes surgelés fabriqués entre le 13 août 2016 et le 20 juin dernier dans l'un de ses sites en Hongrie -désormais fermé, contaminés par une souche de listeria.

En France, ces produits sont des légumes vapeurs, du chili con carne boulettes au bœuf, des salades landaises gésiers, des salades de riz, du taboulé au poulet, des poêlées, etc. L'entreprise Lidl a d'ores et déjà annoncé le retrait et le rappel de légumes vapeur de la marque Freshona.

Il est recommandé aux personnes qui détiendraient les produits concernés (voir tableau ci-dessous) de ne pas les consommer et de les rapporter au point de vente où ils les ont achetés. Même si aucun cas n'a encore été identifié en France, les enquêtes de traçabilité ne sont pas terminées et pourraient entraîner de nouveaux retraits et rappels sur d'autres produits.

Référence des produits rappelés et retirés Crédit : DGCCRF

Qu'est-ce que la listeriose ?

La listeriose est une infection grave, d'origine alimentaire, due à la bactérie Listeria. Ingérée, elle peut traverser la paroi intestinale, avec un délai d'incubation qui peut aller jusqu'à huit semaines. Les symptômes habituels sont une fièvre accompagnée de maux de tête et parfois de troubles digestifs (nausées, diarrhées, vomissements).



Les conséquences peuvent être graves, notamment chez les personnes âgées, les femmes enceintes et les enfants à naître : la listeriose peut entraîner une méningite néo-natale ou une fausse couche. Des conséquences neurologiques (encéphalite) peuvent également survenir dans certains cas.



La DGCCRF (Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes) met régulièrement à jour la liste de produits contaminés sur son site internet.

La liste des légumes surgelés en provenance de Hongrie affectés par une décision de #RappelProduit est mise à jour régulièrement #sécurité #santé https://t.co/uUUPL1Et2d pic.twitter.com/atyn6x6Oo3 — DGCCRF (@dgccrf) 18 juillet 2018