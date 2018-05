Leclerc rappelle de la mozzarella contaminée par la Listéria

publié le 05/05/2018 à 17:39

La chaîne E.Leclerc a annoncé vendredi 4 mai le rappel d'un lot de mozarella di buffala commercialisé dans ses magasins. Pour cause, le lot 101 concerné est soupçonné de porter la bactérie listeria. Selon les informations du Parisien, la présence de cet agent pathogène aurait été détecté lors d'un autocontrôle réalisé dans un magasin en Moselle.



Mis en vente depuis le 20 avril, les mozarella concernées sont de la marque Tradizioni d'Italia, fabriquée en Italie. Leur date limite de consommation est fixée au 11 mai, rappelle BFMTV. Le groupe E.leclerc a depuis retiré les mozarella de ses rayons.

Il est recommandé aux personnes ayant acheté ce produit de ne pas le consommer et de le ramener en magasin. La bactérie listeria peut entraîner des maux de tête et une poussée de fièvre. Si vous en avez mangé et que vous avez ces symptômes, consultez un médecin. À noter que la listeria peut entraîner des complications graves chez les femmes enceintes.