publié le 11/05/2018 à 07:35

Un scandale qui n'en finit pas. Des boîtes de lait pour bébé contaminées ont été volées jeudi 10 mai en Seine-Maritime. Dans un communiqué, l'Agence Régionale de la Santé a alerté du vol de boîtes de lait infantile, destinées à être détruites.



Il concerne des boîtes de lait en poudre infantile 900 grammes Premigest 2ème âge de six mois à un an de marque Lactel Milumel, a précisé l'Agence Régionale de Santé. Les lots avaient été retirés de la vente en décembre 2017. Ils sont suspectés d'être contaminés à la Salmonelle.

Une erreur de trop pour Quentin Guillemin, président de l'association des familles de victime. "C'est l'indignation. On a l'impression qu'on nous aura rien épargné dans cette affaire. On a continué à donner ce lait à boire à des enfants après le retrait des produits (...). Et là on découvre que ces produits sont toujours stockés quelque part. Comment est-ce possible ? ", s'indigne-t-il.

Une enquête judiciaire a été ouverte à la suite du vol. L'Agence invite la population à la plus grande prudence et à vérifier la provenance des lots en sa possession. Pour rappel, il est conseillé d'acheter du lait infantile uniquement en grande surface ou en pharmacie.

