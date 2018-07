Lina Scotti, électricienne : "J'aime mettre les gens en sécurité"

publié le 29/08/2016 à 12:17

Lina Scotti a réalisé son rêve et s'est lancée dans l'aventure en 2008. Avant, elle travaillait dans l'informatique. Maintenant, elle effectue des travaux électriques chez les particuliers. "J'aime mon métier, je l'ai choisi. C'est une reconversion, cela fait très longtemps que je veux l'exercer", explique-t-elle. "Mon père était dans le bâtiment, mes frères aussi. Sauf qu'en ce temps-là, les femmes dans le bâtiment ça ne marchait pas", s'amuse-t-elle. "J'ai essayé, mais j'ai senti que ce n'était pas ça", concède-t-elle.



Mais aujourd'hui, les mentalités ont bien évolué. "Ça s'ouvre aux femmes maintenant. Au contraire, ils s'attendent à un travail sérieux, minutieux et que tout fonctionne bien à la fin", observe Lina Scotti. Comme c'est un métier qui, par nature, peut être dangereux - il faut bien maîtriser les tableaux électriques et ne pas se mélanger dans les fils -, elle s'est inscrite dans une formation pour adulte en deux ans, au Greta. "Cela m'a plus, il y a un danger qui nécessite beaucoup de contrôle et de sécurité", explique-t-elle.

Lina Scotti, électricienne à Paris Crédit : Diane Grimonet

Ce qui lui plaît avant tout, c'est le contact avec ses clients. Elle est à l’écoute des particuliers, et propose de mettre toutes ses compétences au service de leur habitat. Elle fait un travail soigné, elle veille au respect des normes (c'est sa priorité) avec un outillage adapté. Elle est fière de ses chantiers. "J'aime beaucoup mettre en sécurité les gens. On m'appelle parfois pour un dépannage, je m'aperçois que c'est la panique à bord ou que ça a été bricolé. Cela permet de relever pas mal d'anomalies", explique-t-elle.

Dans un souci de conseil et de performance énergétique, Lina Scotti propose uniquement l’installation d'appareils et systèmes de chauffage portant la norme NF et le label Promotelec, qui garantit aux utilisateurs la fiabilité de leur installation.