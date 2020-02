Limitation de vitesse : pourquoi un retour aux 90 km/h est compliqué

publié le 26/01/2020 à 19:10

Au moment du passage à 80 km/h, c’était une levée de boucliers massive, "pas de ça chez moi" disait la plupart des présidents de département et depuis, ils sont nombreux à ralentir sur leur volonté de repasser à 90km/h comme le président des Alpes-Maritimes, Charles-Ange Ginesy

Il est faux dans les actes que le gouvernement fait tout pour éviter un retour aux 90 km/h mais vrai sur le terrain. En effet, depuis le 15 janvier, une circulaire vient détailler le souhait du Premier ministre de laisser aux départements le choix de repasser au 90 km/h comme inscrit dans la loi mobilité en novembre.

À l’été 2019, soixante départements envisageaient un retour au 90 km/h. Selon une enquête de la Ligue contre la violence routière, ils ne seraient plus que 28 conseils départementaux à vouloir appuyer sur le champignon.

Des financements assumés par les départements

En effet, la directive décrivant le processus de retour est complexe. Il faut obtenir un avis, consultatif, favorable de la Commission départementale de la sécurité routière. Ensuite il faut transmettre un projet d’arrêté motivé au préfet. Ce ne sera pas possible également s'il y a des arrêts de transports en commun sur ce tronçon par exemple. Et surtout ne pas oublier que les départements ou parfois mairies, devront eux-mêmes financer et installer leurs nouveaux panneaux 90 km/h. De plus, la responsabilité des élus en cas d’accidents est encore floue...

En fait, le gouvernement semble avoir synthétisé en une directive l’expression "Fais-le mais t’es vraiment sûr". On respecte sa parole mais on met quelques bâtons pour l’appliquer.

Le département de la Haute-Marne est depuis début janvier repassé au 90 km/h, le premier en France.