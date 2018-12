Limitation à 80 km/h : la mesure moins efficace que prévu ?

publié le 20/12/2018 à 08:37

La mesure n'avait pas vraiment eu les faveurs de l'opinion publique. En juillet dernier, le gouvernement mettait en place la limitation à 80 km/h sur les routes secondaires en France, pour une période de test de deux ans. Cinq mois plus tard, un comité non-officiel publie ses premières conclusions concernant l'efficacité de cet abaissement de la vitesse sur certaines routes.



"À la lumière des données que nous avons analysées, les résultats sont pour l'instant très contrastés", a révélé ce jeudi 20 décembre sur RTL Jean-Luc Michaud, ancien Professeur à la Sorbonne et président de ce comité d'évaluation. Jusqu'à présent, la mesure aurait permis de sauver une centaine de vie mais aurait déjà coûté 3,8 milliards d'euros. On est bien loin de l'objectif fixé par le gouvernement, à savoir éviter 400 accidents mortels par an.

Jean-Luc Michaud, qui demande plus de transparence au gouvernement sur les chiffres, a ajouté que son comité, composé d'associations, d'usagers de la route ou encore de journalistes spécialisés, fera "un suivi régulier et un bilan final", au bout des deux ans d'expérimentation.