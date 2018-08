publié le 29/08/2018 à 08:58

L'été sur les routes a été marqué en partie par une réduction de la vitesse sur les routes secondaires, avec une limitation à 80 km/h. Pendant deux mois, il a fallu adapter sa conduite, avec un premier bilan positif. En juillet, il y a eu neuf morts en moins en France. Dans le Lot, l'un des dix départements qui comptent le plus de morts au volant, les chiffres sont appréciables, bien qu'à prendre avec des pincettes.



"Il faut être très prudent lorsqu'on interprète des chiffres sur une si courte période", prévient Jérôme Filippini, préfet du Lot. "On a constaté en juillet des chiffres positifs par rapport à juillet 2017. Il y a eu six accident contre dix", révèle-t-il. "Il faudra regarder les chiffres sur la durée, mais la tendance est positive", estime Jérôme Filippini.

Le préfet revient sur cette mesure et rappelle "qu'il s'agit de rouler moins vite là où on se tue le plus aujourd'hui. Il y a 44% des morts sur 11% des routes".