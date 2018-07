publié le 19/07/2018 à 15:55

Quelques semaines après l'entrée en vigueur de la limitation à 80 km/h sur les routes secondaires, certains automobilistes continuent de s'interroger sur la perte de temps potentielle impliquée par la baisse de la vitesse de 10 km/h.



De nombreux chiffres contradictoires circulent sur le sujet. Mais pour Christophe Ramond, directeur études et recherches de la Prévention routière interrogé par RTL, l'impact sur le temps de trajet est minime. "Si on parcourt 100 kilomètres sur des routes départementales, on va perdre 5 à 10 minutes. Il s'agit cependant d'une "perte de temps théorique", confie-t-il, "parce que dans la réalité, pour plusieurs raisons, on ne roule pas toujours à la limitation de vitesse".

Ce calcul est aussi valable pour la vitesse sur autoroute. "Si l'on prend la vitesse de 140 km/h sur un long trajet de 500 kilomètres, on gagne 15 minutes", affirme Christophe Ramond.

Revers de la médaille à ce gain de temps : "On multiplie les risques", ajoute-t-il. Risque d'accidents, mais également de recevoir une amende. "Ça fait cher la minute gagnée", comment Christophe Ramond. Si un automobiliste se fait arrêter à 90 au lieu de 80 km/h, il risque en effet un PV de 68 euros et un point de moins sur son permis.