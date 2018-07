publié le 27/10/2017 à 10:00

Les accusations s'accumulent autour du Levothyrox. Ce médicament du laboratoire Merck est utilisé par de nombreuses personnes pour soigner les troubles de la thyroïde et sa nouvelle formule, mise sur le marché en mars dernier, a entraîné de graves effets secondaires chez de nombreuses personnes.



Comme la comédienne Anny Duperey il y a quelques jours, la chanteuse Ophélie Winter a décidé d'évoquer publiquement l'impact du Levothyrox sur sa santé. L'interprète de Dieu m'a donné la foi a posté un long message sur ses comptes Twitter et Instagram, s'excusant de sa discrétion ces derniers temps. "Ces dernières semaines n'ont pas été des plus agréables, écrit-elle. J'ai dû malheureusement, contrainte et forcée, annuler et refuser plusieurs engagements et événements professionnels très importants pour moi".

Ophélie Winter explique que, "comme pour plus de 400.000 femmes en France, les effets secondaires du Levothyrox ont été insupportables". Tenant à s'excuser auprès de tout ceux qu'elle a laissé tomber à la dernière minute, la chanteuse souhaite aussi "beaucoup de courage, de force et d'amour aux femmes qui endurent la même souffrance de ces effets secondaires".