publié le 09/04/2017 à 10:23

The Voice, X-Factor, Star Academy, Nouvelle Star et...Popstars. C'est dans ce dernier "Talent show" qu'Ophélie Winter s'est retrouvée dans le jury. Pas toujours évident. "Je suis nulle en jurée, je n'arrive pas à dire du mal des gens, on casse le rêve des gens. La production me poussait à dire du mal. Je ne peux pas." déplore-t-elle. Par ailleurs, l'interprète de Dieu m'a donné la foi ne valide pas du tout le choix de la gagnante de l'époque, Sheryfa Luna: "Dès le début, ils savent qui ils veulent en finale. Ca me dépasse. La gagnante de l'époque, je ne voulais pas que ce soit cette gagnante là." conclut-elle. (voir la video)



> Ophélie Winter dans Popstars:"La production me poussait à dire du mal" Durée : | Date : 09/04/2017