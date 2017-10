publié le 26/10/2017 à 09:52

C'est un message court qui témoigne d'un amour infini. La fille de Johnny et Laeticia Hallyday, Jade, a posté sur Twitter mercredi 25 octobre un message à l'attention de son père, qui se bat actuellement contre un cancer du poumon.



"Bravo mon papa pour ton courage, tu es mon héros sur la terre et je t'aime", répond-elle à Johnny Hallyday, qui avait posté quelques jours plus tôt une photo de lui au volant de sa décapotable, précisant qu'il se rendait en studio.

Jade Hallyday accompagne son message de quelques cœurs, un élan d'amour qui a touché plus d'un millier d'internautes, qui ont aimé ce tweet. Le chanteur est de retour en studio depuis quelques jours afin d'enregistrer son prochain album. Cette photo au volant de sa décapotable est un moyen pour Johnny de rassurer l'ensemble de ses fans, qui s'inquiètent depuis l'annonce de sa maladie au mois de mars.

Bravo mon papa pour ton courage tu es mon héros sur la terre et je t’aime ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿ @JohnnySjh https://t.co/5BY6xh3qpe — JadeHallyday (@HallydayJade) 25 octobre 2017