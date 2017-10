publié le 19/10/2017 à 18:30

En marge du scandale sur la nouvelle formule du Levothyrox, les médecins ont reçu des consignes. L'Ordre des Médecins demande aux praticiens de faire preuve de la plus grande prudence dans leurs consultations et leurs ordonnances, afin de ne pas alimenter la longue liste des patients qui se disent victimes d'effets secondaires.



"Décrire uniquement les faits médicaux personnellement constatés", "rapporter les dires du patient au conditionnel ou entre guillemets"... Les conseils sont très clairs. Ils sont écrits noir sur blanc dans un document daté du 11 octobre, que RTL a pu se procurer. Il s'agit d'une circulaire de deux pages, envoyée par mail à toutes les branches départementales de l'Ordre des médecins.

En résumé, il est vivement recommandé aux praticiens de prendre le plus de précautions possibles dans la rédaction des certificats médicaux qui sont nécessaires aux patients pour déposer plainte. Ainsi, l'Ordre ne veut pas directement incriminer la nouvelle formule du Levothyrox.

Cette initiative choque les plaignants. "C'est honteux, s'indigne Chantal L'Hoir, fondatrice de l'association française des malades de la thyroïde. Ce n'est pas ce que devrait faire un médecin. Il ne doit pas obéir à un système. On a l'impression que les médecins ne sont pas capables de penser tout seuls, donc on leur donne des directives et des normes à tenir. C'est une dictature. Cette circulaire est plus qu’ambiguë, parce qu'il faut savoir lire entre les lignes".



Du côté de l'Ordre des médecins, on se défend : "Les médecins doivent faire des constats objectifs. Ce n'est pas leur rôle d'affirmer le lien de cause à effet du médicament".