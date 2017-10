publié le 26/10/2017 à 17:45

Johnny Hallyday se bat contre un cancer des poumons, a-t-on appris il y a plusieurs semaines. Si les rumeurs sur la santé de la rock star vont bon train, son ancien producteur et ami Jean-Claude Camus a tenu à rendre hommage à la femme du Taulier mercredi 25 octobre sur RTL. "C'est une louve. Elle se bat véritablement. Je peux dire qu'elle aime vraiment Johnny et évidemment qu'elle est inquiète".



Actuellement en France, où il ne sortirait que pour se rendre en studio aux enregistrements d'un nouvel album, l'artiste âgé de 74 ans serait "affaibli par la maladie, handicapé par une douleur à une jambe", selon Voici. "Je sais qu'ils ont essayé un nouveau traitement et on croise les doigts pour que ça réussisse", explique Jean-Claude Camus.

Un traitement lourd qui n'empêche pas Johnny de lutter. "Je n'ai pas eu de nouvelles depuis un bon mois, mais je sais qu'il se bat", affirme Jean-Claude Camus.



Après avoir subi des séances de chimiothérapie au début de son traitement, Johnny les avait, au printemps dernier, entrecoupé de "périodes d'immunothérapie permettant de mobiliser et de renforcer ses défenses immunitaires", selon les informations de VSD au mois d'avril dernier.