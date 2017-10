publié le 24/10/2017 à 16:03

Ils sont beaux, ils sont jeunes et ils sont drôles. Blake Lively et Ryan Reynolds fêtent en octobre six ans de relation et autant de complicité sur le tapis rouge comme sur les réseaux sociaux. Les deux acteurs sont parents de deux filles, James, née en 2014 et Ines, née en 2016, dont ils essaient de protéger l'image au maximum.



Blake Lively et Ryan Reynolds imposent leur couple comme le plus phare d'Hollywood. Le divorce de Brad Pitt et d'Angelina Jolie, qui avait surpris tout le monde en septembre 2016, avait laissé la place vacante pour un nouveau duo glamour de stars. Sans le vouloir, les deux comédiens s'imposent comme un couple modèle, dans le cœur des fans comme dans les médias.



Complices, drôles et follement amoureux, ils partagent une partie de leur quotidien sur les réseaux sociaux et sont devenus un "relationship goal", soit l'exemple d'une relation qui semble parfaite.

Deux acteurs qui réussissent

Un couple modèle d'Hollywood est toujours formée de deux personnes qui réussissent indépendamment l'une de l'autre avant de se mettre ensemble. Ce fut le cas pour Angelina Jolie et Brad Pitt, qui avaient chacun une carrière prolifique avant de se rencontrer, et il en est de même pour Blake Lively et Ryan Reynolds.

Comme leurs aînés, ils se sont rencontrés sur les plateaux puisqu'ils font connaissance pendant le tournage du film Green Lantern en 2010. Après quelques mois d'une romance cachée des photographes, les deux comédiens officialisent leur couple en octobre 2011 et se fiancent quelques mois plus tard, durant l'été 2012. Emménagement, mariage, enfants, tout s'enchaîne alors très vite.

Ryan Reynolds et Blake Lively avec leur fille aînée James. Crédit : AFP / Mark Ralston

Le couple qu'ils forment a très rapidement attiré tous les regards car à l'époque, les deux comédiens sont déjà bien connus du grand public. Depuis 2007, Blake Lively est l'une des actrices principales de la série Gossip Girl, dans laquelle elle incarne Serena Van der Woodsen, princesse de l'Upper East Side. Au cinéma, elle est surtout célèbre pour son rôle de Bridget Vreeland dans le film Quatre filles et un jean, réalisé en 2005 et adapté d'un célèbre roman pour adolescents. Ses collaborations publicitaires avec L'Oréal lui assurent une notoriété encore plus grande.



Ryan Reynolds, quant à lui, a déjà acquis une certaine notoriété grâce à ses rôles dans des comédies à succès comme Un jour, peut être d'Adam Brooks ou Mi$se à prix de Joe Carnahan. Il commence suite à endosser des rôles de super-héros en jouant Deadpool dans X-Men Origins : Wolverine de Gavin Hood, en 2009, et celui de Green Lantern dans le blockbuster éponyme, en 2011.



Depuis qu'ils sont en couple, Blake Lively et Ryan Reynolds soutiennent ouvertement la carrière de l'autre et s'affichent régulièrement ensemble lors des avant-premières de leurs nouveaux films. En 2016, l'actrice avait rempli son compte de photos de son mari dans le costume de Deadpool et avouait être sa première fan.

Une tendre complicité

Blake Lively et Ryan Reynolds se témoignent régulièrement leur amour sur les réseaux sociaux. L'acteur profite souvent de moments plus solennels pour déclarer sa flamme à son épouse. La déclaration la plus mignonne a eu lieu en décembre 2016, lorsqu'il inaugurait son étoile sur le Walk of Fame d'Hollywood.



Accompagné de sa femme et de ses deux filles, pour leur unique apparition publique, il en a profité pour la remercier de ce qu'elle lui apporte : "Je voudrais remercier ma femme, Blake, assise juste à côté, qui est tout pour moi. Tu es la plus belle chose qui me soit arrivée. Tu as fait de moi quelqu'un de meilleur, tout a changé en mieux depuis que je te connais. Tu as fait de moi le père de mes rêves quand je pensais n'avoir qu'un potentiel d'oncle".

> Ryan Reynolds at Ryan Reynolds Hollywood Walk Of Fame Star Ceremony

Blake Lively utilise généralement son compte Instagram pour partager son admiration pour son mari ou tout simplement pour lui rappeler à quel point il la rend heureuse. Les anniversaires, la fête des pères ou tout simplement la sortie d'un nouveau film sont toujours l'occasion pour elle de poster un petit message. Elle profite également de ses différentes interviews pour dévoiler un peu plus leur relation et évoquer leur vie de famille, avec toujours beaucoup de tendresse et de bienveillance.

@vancityreynolds as a father= mic drop. Happy Day, to the best one out there. (And also to all the other papas whose family thinks THEY'RE the best one) ¿¿¿¿¿¿ Une publication partagée par Blake Lively (@blakelively) le 19 Juin 2016 à 19h28 PDT

Un sens de l'humour irrésistible

En plus de faire carrière et d'être incroyablement complices, Blake Lively et Ryan Reynolds partagent aussi un même sens de l'humour, qu'ils mettent en scène sur les réseaux sociaux. Ryan Reynolds aime particulièrement taquiner sa femme et s'est illustré en août dernier lors de son anniversaire : il a posté une photo d'eux deux en coupant la moitié de Blake Lively afin qu'on ne voie plus que lui, avec une légende disant "Joyeux anniversaire à ma merveilleuse femme".

Happy Birthday, baby. Une publication partagée par Blake Lively (@blakelively) le 23 Oct. 2017 à 15h25 PDT

Blake Lively s'est vengée lundi 23 octobre à l'occasion de l'anniversaire de son mari et lui a donné le même honneur : elle a partagé une photo de Ryan Reynolds et Ryan Gosling, en prenant bien soin de couper la moitié de son mari. "Joyeux anniversaire bébé", écrit-elle alors sous une photo de Ryan Gosling. Un humour absurde qui doit bien les faire rire et qui nous fait sourire, avec tout de même, on l'avoue, un soupçon de jalousie.