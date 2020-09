Les véhicules hybrides rechargeables sont-ils vraiment propres ?

publié le 29/09/2020 à 10:29

À la différence d'une voiture hybride classique, la rechargeable permet de rouler plus longtemps en mode électrique. Il s'agit d'un véhicule qui s'adresse à des portefeuilles bien garnis, et qui est mis en avant pour sa capacité à faire du bien à la planète.

La preuve : en ville quand il fait chaud, on roule en électrique en mettant la climatisation. On pourrait appeler ça l’écologie hybride. Pourtant selon l’association britannique Transport and Environment, il pourrait il y avoir tromperie sur la marchandise.

Selon elle, les hybrides rechargeables neuves émettent ainsi en moyenne 117 grammes de CO2 par kilomètre. C'est à peine mieux qu'une hybride classique (135 grammes de CO2/km). Par comparaison, les voitures diesel et essence émettent respectivement 164 et 167 grammes de CO2/km.

Au total, durant tout son cycle de vie, une hybride rechargeable émet sept fois plus de CO2 qu'une voiture électrique classique. Les responsables de Greenpeace UK définissent les hybrides rechargeables comme les loups dans la bergerie.

Les constructeurs ne sont pas d'accord

Les constructeurs automobiles contestent les chiffres, et ne se laissent pas faire car le marché de l’hybride est en pleine expansion. En juin, plus de 22 000 véhicules électriques ont été immatriculés en France, dont près de 7000 hybrides rechargeables. Cela représente une hausse de 446% par rapport à l’année dernière.

Le ministre de l'Économie Bruno Le Maire a confirmé lundi la baisse de la prime pour l’achat de véhicules électriques. De 7.000 euros actuellement, elle passera à 6000 l’année prochaine. Pour les hybrides rechargeables, elle sera de 1.000 euros contre 2.000 jusqu'à présent. La mesure n'est pas des plus incitative.

Les véhicules électriques au cœur de la relance verte

Rouler plus propre et moins cher : tel est l’objectif annoncé par le gouvernement. Outre les prix, le principal souci reste la recharge. Il n'existe que 200.000 points en France alors que le parc d'automobiles électriques continue de s'agrandir.

Le gouvernement prévoit de passer de 27.000 points de recharge publics à 100.000 en 2022. L'objectif avait déjà été fixé en 2016 par Ségolène Royal, alors ministre de l'environnement. La politique a parfois un souci d'hybridation.

Le plus : Total se retire d'un projet controversé au Brésil

Le géant pétrolier français quitte Foz do Amazonas, à 120 kilomètres au large du Brésil, devant l’embouchure de l’Amazone. Officiellement, la crise du Covid a provoqué une surproduction d’or noir.



Officieusement, le fait de creuser à côté d’un récif corallien a étrangement empêché Total d’avoir un permis de la part des autorités. Un repli stratégique.

La note : 18/20 à un pigeon courageux et persévérant

L’histoire de Pidge le pigeon est digne d’un film Pixar. En 1996, cet oiseau s’était envolé de son parc natal situé dans le nord de la Nouvelle-Zélande. Il est réapparu au même endroit 24 ans plus tard.



Les soigneurs du parc ont reconnu Pidge grâce à la balise qu’il avait à la patte. Oiseau naturellement bien en chair, il est revenu assez maigre. Une question subsiste : qu'a fait cet oiseau pendant 24 ans ? Pidge reste très discret sur la question.