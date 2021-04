Plus de 200 radios et plus de 600 webradios sont disponibles sur Radioplayer France

publié le 27/04/2021 à 06:14

Une entente historique. Des centaines de radios publiques et privées se sont alliées pour répondre à la concurrence des géants du Net et services de streaming, en lançant une plateforme numérique commune donnant accès à la totalité de leurs contenus, du jamais vu dans le paysage audiovisuel français.

Disponible depuis le 8 avril, l'application Radioplayer France est accessible sur "tous les supports numériques" : smartphones, ordinateurs, enceintes ou encore téléviseurs connectés. Elle regroupe "plus de 200 radios et plus de 600 webradios", qui représentent plus de 90% de l'audience de la radio, a expliqué à la presse son directeur général Yann Legarson. De plus, elle propose "la plus grande offre de podcasts" avec "plus de 100.000 émissions ou chroniques", le tout en accès gratuit et illimité, et sans publicités autres que celles diffusées par les radios elles-mêmes, a-t-il ajouté.

Cette application, qui utilise une solution technologique déjà déployée dans 13 autres pays européens, est le fruit d'une initiative inédite des six principaux groupes de radio français, pour mieux peser face aux GAFA et aux autres intermédiaires, comme les agrégateurs et les services de streaming, qui contrôlent de plus en plus l'écoute numérique de la radio et l'écosystème des podcasts.

Un contenu personnalisé pour chaque auditeur

"Le contrôle de la distribution de nos signaux, est un enjeu majeur parce que le numérique risque de nous faire perdre le contact direct avec les auditeurs", a prévenu Régis Ravanas, patron des radios du groupe M6. Avec Radioplayer, les éditeurs de radios vont notamment pouvoir maîtriser les données d'écoute et s'assurer que leurs programmations ne soient pas dénaturées. Ils soulignent d'ailleurs qu'il s'agit de la seule appli légale d'écoute de la radio en France, en dehors des applications officielles qui continueront de fonctionner en parallèle.

Les stations veulent aussi garantir à leurs auditeurs une excellente qualité d'écoute surtout en mobilité, grâce à la norme de diffusion HLS, un facteur essentiel pour les fidéliser.

L'application offre aussi des fonctionnalités enrichies comme l'affichage des titres et des artistes joués, le replay… Et comme sur les plateformes de streaming, un algorithme propose des contenus personnalisés, en fonction des habitudes d'écoute. "Cette innovation, elle est au service de nos auditeurs", en rendant "les usages encore plus simples et encore plus riches", a souligné Maryam Salehi, directrice déléguée de NRJ Group.